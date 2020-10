Ekspertene frykter dødstallene dobles før vaksinen er klar

Siden pandemien brøt ut har mer enn én million mennesker mistet livet av coronarelaterte årsaker. Det viser ferske tall fra Johns Hopkins University som overvåker smittespredningen på verdensbasis.

Så langt har 33 millioner mennesker blitt smittet. I Norge har 274 mistet livet og 13.787 er bekreftet smittet.

Vaksinekappløpet er i full gang. 35 vaksiner er under utvikling, og så langt regnes den såkalte Oxford-vaksinen som mest lovende.



– Uvirkelig, men ikke umulig



Mens det jobbes på spreng for å utvikle vaksiner, øker dødstallene som følge av pandemien. I slutten av juni bikket antall globale dødsfall 500.000. Tre måneder senere var dette tallet doblet.

Mike Ryan er krisedirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO). I et intervju med CNN sier han at det ikke er utenkelig at antallet dødsfall globalt kan overstige to millioner.

– Det er helt klart uvirkelig, men det er ikke umulig.

– Hvis vi tar i betraktning at vi har mistet en million mennesker i løpet av ni måneder, og tar innover oss at det kan ta ni måneder å få på plass en vaksine, ja, det er stor oppgave for alle involverte, sier han til CNN.

Han mener verden må gjøre alt som er mulig for å stoppe pandemien.

Fire år å vaksinere hele verden



I midten av september advarte verdens største vaksineprodusent om at det kunne ta fire år før hele verden kan vaksineres.

– Det kommer til å ta fire-fem år før hele verdens befolkning får vaksinen, sa Adar Poonwalla, sjef for the Serum Institute of India, til Financial Times.

Den anerkjente immunologen Jorge Rodrigues mener imidlertid det ikke er nødvendig å vaksinere hele verdens befolkning for å bremse pandemien.