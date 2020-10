Politiet: Mann tvang kona til å likskjende drept elsker

En brutal drapssak ryster Nordøst-USA. I delstaten New Hampshire fant politiet levningene etter Jonathan Amerault (25) nedgravd i skogen etter at han hadde vært savnet i flere dager. Hodet ble funnet nedgravd på et separat sted.

Jonathan Amerault (25) ble meldt savnet i forrige uke. Etter at levningene hans ble funnet mener politiet han ble offer for en forsmådd ektemann. Foto: Privat/Politiet

Delstatspolitiet i New Hampshire melder i en pressemelding at de har pågrepet et ektepar som ble funnet i skogen av viltvoktere. Politiet mener ektemannen (31) har skutt og drept Amerault og tvunget kona til å ta del i drapet. Politiets teori er ifølge blant annet The Independent at Amerault var konas elsker og at dette ble oppdaget av ektemannen som drepte ham som hevn.

Torturert og drept

De mener Amerault ble lokket inn i skogen av ektemannen før han ble torturert og drept natten mellom 19. september og 20. september.

Ifølge konas forklaring ble hun tvunget til å torturere elskeren og senere likskjende ham etter at ektemannen hadde drept ham. Ifølge politiet innebar dette at hodet ble skilt fra kroppen.

Likskjendingen skal ha blitt gjort for å hindre at man senere kunne identifisere liket.

Fryktet for sitt liv

Den 30 år gamle konas forsvarer sier hun hadde blitt kraftig banket opp av ektemannen og kun deltok i likskjendingen av frykt for sitt liv.

Hun ble funnet i skogen etter at parkvoktere hadde fått meldinger om ulovlig camping i skogen, som er et jaktområde. Da viltvokterne oppdaget kvinnen skal hun ha sagt at hun «var i skikkelig trøbbel». Ektemannen ble pågrepet få dager senere.

Begge de to tiltalte erklærte seg ikke skyldig i en høring i Cheshire County.