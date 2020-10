Sørkoreansk embetsmann ønsket trolig å hoppe av

Dette baserer de blant annet på at den 47 år gamle mannen, som jobbet i det sørkoreanske fiskeridepartementet, hadde en gjeld på 330 millioner won (rundt 2,7 millioner kroner), hovedsakelig opparbeidet gjennom pengespill. I tillegg hoppet mannen på sjøen og svømte mot en kraftig strøm, og Sør-Korea mener denne gjør det usannsynlig at han havnet i nordkoreansk farvann ved et uhell.

Mannen skal også ha kommunisert med nordkoreanske myndigheter på forhånd og gjort det klart at han ønsket å hoppe av. Sørkoreanske myndigheter baserer dette på at Nord-Korea kjente til mannens navn, alder, høyde og hjemsted. Dette har de trolig fått vite gjennom å avlytte kommunikasjon innad i det nordkoreanske embetsverket.

47-åringen hoppet på sjøen fra en patruljebåt ved den vestlige grenseøya Yeonpyeong mandag 21. september. Han endte opp i nordkoreansk farvann og ble skutt av nordkoreanske soldater, som deretter helte olje over liket og tente på. Nord-'Koreas leder Kim Jong-un har beklaget hendelsen og sier at brenningen av liket skjedde for å hindre coronasmitte.