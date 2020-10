ELN klar til å forhandle igjen

Regjeringens beslutning om å avbryte forhandlingene i 2019 betyr ikke at all kontakt er brutt, sier Israel Ramirez Pineda, bedre kjent som Pablo Beltran. ELN har foreslått en våpenhvile og er rede til å forhandle hvor som helst, sier han.

Etter at regjeringen undertegnet en fredsavtale med den mye større FARC-geriljaen i i 2016, er ELN den eneste gjenværende geriljabevegelsen i landet med rundt 2.600 krigere.

President Ivan Duque avbrøt forhandlingene i Havanna etter at ELN påtok seg ansvaret for et angrep på et politiakademi i Bogota i 2019 som kostet 22 politistudenter livet.

Men Cuba har nektet å utlevere ELN-medlemmer som hadde reist til Cuba for å delta i forhandlingene.