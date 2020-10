USA skjerper sanksjonene mot Cuba

USA hevder at American International Services (AIS), som håndterer pengene fra utlandet blant annet ved å utstede et populært debetkort, kontrolleres av det cubanske militære.

i 2017 kunngjorde USAs utenriksdepartement en liste over 180 cubanske selskaper og institusjoner som de sier tjener Cubas militære og sikkerhetsapparat, som amerikanere ikke har lov å handle med.

President Donald Trump har innført en rekke tiltak for å bremse åpningen mot Cuba som hans forgjenger Barack Obama sto for, blant annet en øvre grense på 1.000 dollar som cubanere kan sende til slektninger på Cuba per kvartal.

For mindre enn en uke siden innførte Trump-administrasjonen forbud mot å ha med seg cubanske sigarer og rom til USA og å bo på statseide hoteller på Cuba.

De nye sanksjonene lanseres mens Trump søker støtte og stemmer fra cubansk-amerikanere i den viktige vippestaten Florida.