Ungarn og Polen starter tankesmie for å motarbeide EU

Begge landene har lenge vært i konflikt med EU om spørsmål knyttet til demokrati og innvandring.

Den nye tankesmia skal undersøke om Ungarn og Polen utsettes for dobbeltmoral, sa Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó på en pressekonferanse mandag sammen med sin polske kollega Zbigniew Rau.

De to landene har truet med å blokkere EUs nye tiltaksplan mot koronaviruset om krav om en fungerende rettsstat knyttes til planen, slik EU-parlamentet har krevd.

Szijjarto sier at den nye tankesmia skal motarbeide «den liberale ideologiske undertrykkingen av synspunkter», og at Ungarns og Polens «patriotiske politikk som plasserer nasjonale interesser i fremste linje og hviler på et kristent grunnlag» er uspiselig for den internasjonale liberale hovedtanken.

Szijjarto gjorde det også klart at de to avviser EUs nye migrasjons- og asylreform, som ble presentert i forrige uke av presidenten for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen.