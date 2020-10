Chile åpner opp etter langvarig nedstengning

Ved å gå til fase tre i en normaliseringsprosess åpnet myndighetene også for at barer, restauranter og regional transport kunne åpnes igjen, én måned før en folkeavstemning om grunnloven som ble innført under diktaturet til Augusto Pinochet.

Skoler og universiteter er fortsatt stengt, og undervisningen foregår over internett. Mange bedrifter ber sine ansatte jobbe hjemmefra, og landets grenser er fortsatt stengt for turister.

Men mange frykter at en ny oppblussing av koronaviruset kan føre til ny nedstengning.

Chile er et av de hardest rammede landene i Latin-Amerika av koronapandemien. Det er registrert nesten en halv million smittede og over 12.000 dødsfall av viruset.

Nesten 2 millioner mennesker har mistet jobben siden nedstengningen startet i mars, og sentralbanken venter en økonomisk nedgang på 7,5 prosent i år.