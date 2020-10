Preem stanser utbygging av omstridt oljeraffineri i Lysekil

Preem ønsker i stedet å satse på produksjon av fornybar energi ved anlegget og vil levere inn en ny søknad i løpet av høsten, opplyser selskapet i en pressemelding mandag.

Utbyggingen har vært svært omdiskutert både nasjonalt og lokalt. For få uker siden aksjonerte Greenpeace mot tankskip som var på vei mot raffineriet.

Saken har også vært på nippet til å skape regjeringskrise ettersom Miljöpartiet var sterkt imot planene og på kollisjonskurs med samarbeidspartiet Socialdemokraterna.

Thunberg jubler

Miljøaktivister reagerer positivt på Preems beslutning, og Greta Thunberg kaller den en enorm seier for klima- og miljøbevegelsen.

– Avgjørelsen viser at det nytter å protestere mot hodeløse planer om oljeutvidelse, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, i en uttalelse til NTB.

Utvidelsen av raffineriet var beregnet å koste rundt 15 milliarder svenske kroner og kunne ha økt de årlige utslippene ved anlegget med én million tonn CO2. Det kunne igjen ha ført til en økning i de totale CO2-utslippene i Sverige, i strid med Parisavtalen.

– Kommersiell beslutning

Preem nevner lavere etterspørsel etter drivstoff i kjølvannet av coronapandemien som en av årsakene til at utbyggingen stanses.

– Å avvikle ROCC-prosjektet er en kommersiell beslutning som er basert på en avveining av prosjektets lønnsomhet og tekniske gjennomførbarhet. Beslutningen om å avvikle prosjektet gjør også søknaden om byggetillatelse fra 2016 uaktuell, skriver Preems nyansatte toppsjef Magnus Heimburg.

Han understreker at avgjørelsen ikke er politisk og avviser at motstanden mot prosjektet har bidratt til at planene for anlegget endres.