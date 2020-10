Verdensledere erklærer naturkrise

Kunngjøringen kommer i forkant av FNs høynivåmøte om biomangfold onsdag 30. september, i regi av FNs naturpanel IPBES (Den mellomstatlige plattformen for biomangfold og økosystem).

I forkant av møtet har verdenslederne kunngjort at tapet av biologisk mangfold, klimaendringer og forringelse av økosystemer har forårsaket en natur- og klimakrise som krever øyeblikkelig global respons.

Tysklands statsminister Angela Merkel, Frankrikes president Emmanuel Macron, Canadas statsminister Justin Trudeau, New Zealands statsminister Jacinda Ardern og Storbritannias statsminister Boris Johnson, samt Erna Solberg, er blant lederne som har sluttet seg til kunngjøringen og lovnaden om en drastisk endring i klima- og miljøpolitikk.

«Dette løftet er en anerkjennelse av krisen og et uttrykk for behovet for en ny dyptgående forpliktelse fra verdens ledere om å umiddelbart handle. Med covid-19 som bakteppe, som har slått beina under verdensøkonomiene og lagt et press på myndighetene over alt for å starte en gjenoppbygging og fornying, vil avgjørelsene som tas nå ha ringvirkninger for oss alle, og for framtidige generasjoner», heter det blant annet i erklæringen.

Erna Solberg skal på den nettsendte kunngjøringslanseringen mandag delta i samtaler med blant andre Canadas statsminister Justin Trudeau. Hun skal deretter tale på en pressekonferanse og holde innlegg sammen med flere andre statsledere.

Kunngjøringen kommer etter at en FN-rapport publisert i midten av september konkluderte med at ingen av de 20 Aichi-målene, som 190 land forpliktet seg til i 2010 for å redde det biologiske mangfoldet innen 2020, er nådd.