G20-møtet i Saudi-Arabia blir online

Saudi-Arabia har for tiden formannskapet i G20 og opplyste mandag at de vil bygge på erfaringene fra det vellykkede spesialmøtet i G20 i mars og på resultatet av et over 100 virtuelle arbeidsgrupper og ministermøter.

De 20 medlemmene av G20 representerer 85 prosent av verdensproduksjonen og 75 prosent av verdenshandelen. Blant medlemmene er både EU, USA, Kina og Russland. Møtene bringer sammen ledere fra både i-land og utviklingsland fra alle verdensdeler.