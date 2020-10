Skuespilleren Dwayne Johnson gir sin støtte til Biden

Johnson har aldri før offentlig støttet en presidentkandidat, men han var i år en stund inne på tanken om å stille til valg selv.

– Nå er dette noe jeg virkelig aldri har gjort før, så jeg går ut stort, sa han i en video på Instagram.

Han sier at han har stemt på både demokrater og republikanere, men at han i år mener at Joe Biden og Kamala Harris er best egnet til å lede landet.

Mens han stort sett har framstått som apolitisk når det gjelder valg, har han vært svært kritisk mot president Donald Trumps håndtering av uroen etter politidrapet på George Floyd.