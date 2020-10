Portforbud opphevet i Melbourne

Fem nye tilfeller ble registrert i Victoria de siste 24 timene.

Dermed besluttet delstatsminister Daniel Andrews at noen av de strengeste restriksjonene skulle oppheves, blant annet portforbudet fra klokka 21 til 05 i delstatens største by Melbourne.

De fleste barn vil få gå på skolen igjen fra midten av oktober, og 125.000 mennesker vil få gå tilbake til arbeidet.

Opptil fem personer fra to forskjellige husholdninger vil igjen få samles, men bare utendørs. Likevel får folk fortsatt ikke lov å reise mer enn 5 kilometer fra sitt hjem.

Nedstengningen har berørt 4,9 millioner mennesker i Melbourne og omegn i åtte uker siden 2. august, da det ble registrert 700 nye tilfeller per dag.

Statsminister Scott Morrison sier at opphevingen av portforbudet er et lite, men viktig skritt framover, men han mener at nedstengningen i Victoria bør lettes enda mer.

Hittil er det registrert 27.000 tilfeller av koronasmitte i Australia. og det har vært 875 dødsfall, hvorav 787 i Victoria.