Konservativ og grønn framgang i Frankrike

Etter hvert som resultatene tikket inn søndag kveld, tvitret senatspresident Gerard Larcher fra partiet Republikanerne er flertallet var bevart. Hans koalisjon hadde 143 av 348 seter i det utgående Senatet.

President Emmanuel Macrons parti, som ble dannet for fire år siden og hadde 23 mandater, beholdt også viktige seter selv om det har slitt siden forrige valg i 2017.

De grønne derimot, som hadde stor framgang i lokalvalg tidligere i år, sier at de har vunnet nok seter til å kunne danne en offisiell gruppe. De hadde fire fra før, og får nå minst elleve.

Valget til Senatet er et indirekte valg, der rundt 90.000 valgte politikere over hele landet stemmer. Senatorene er valgt for seks år, og rundt halvparten av setene er på valg hvert tredje år.

Macrons parti har fortsatt flertall i underhuset, som står over Senatet når det gjelder lovgivning.