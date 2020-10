Elleve drept i skyteepisode på bar i Mexico

Hendelsen fant sted i en bar i byen Jaral del Progreso, som ligger i delstaten Guanajuato, like nordvest for Mexico by.

Angrepet skjer mens kartellene Santa Rosa de Lima og Cartel de Jalisco Nueva Feneracion kjemper om kontroll i delstaten.

I første halvdel av 2020 har i snitt 98,8 personer blitt drept i landet hver eneste dag, ifølge offisielle tall. Det er en liten oppgang fra i fjor.

Mye av volden i Mexico har bakgrunn i karteller og gjengoppgjør, og de fleste av mexicanske kriminalsaker blir aldri oppklart.