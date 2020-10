Macron refser Libanon for å ha mislyktes i å danne ny regjering

Macron uttalte søndag at den politiske eliten i Libanon har «bestemt seg for å svikte» sine forpliktelser og at de har begått et «kollektivt forræderi» ved å mislykkes i å danne en ny regjering.

Det er fremdeles ingen styringsdyktig regjering i sikte etter at den forrige trakk seg som følge av den enorme eksplosjonen i Beiruts havn 4. august.

Lørdag ble det kjent at Mustapha Adib, mannen som skulle ha ledet Libanons nye regjering, gir opp å få partiene til å bli enige og trekker seg.

Macron har besøkt Libanon flere ganger etter eksplosjonen, og han har engasjert seg sterkt i det nye regjeringsprosjektet.