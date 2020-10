Demokratene kvesser klørne, men får trolig ikke stoppet Trump og Barrett

Donald Trump kunngjorde lørdag som ventet at Amy Coney Barrett er hans kandidat til den ledige plassen i høyesterett. Det gjorde han i rosehagen, som var pyntet nøyaktig slik den var da den liberale helten Ruth Bader Ginsburg ble nominert av Bill Clinton.

Kvinnen som trolig vil erstatte henne i høyesterett, beskrives som Ginsburgs rake motsetning rent politisk. Ginsburgs siste ønske var at plassen hennes ikke skulle bli fylt før valget i november. Men arbeidet med å godkjenne Barrett går i gang allerede til uka.

– Dommer Ginsburg må vende seg i graven oppe i himmelen når hun ser en kandidat som vil gjøre om på alt hun har arbeidet for, sier Demokratenes minoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer.

– Demokratene står samlet, la han til.

Det gjør etter alle solemerker Republikanerne også. Og de har flertall i Senatet. Alt Demokratene kan gjøre er å forsøke å forsinke prosessen.

Demokratene Nancy Pelosi og Chuck Schumer, som her viser sin respekt for avdøde Ruth Bader Ginsburg, er svært kritiske til kvinnen som er nominert til å erstatte henne i høyesterett. Foto: Erin Schaff / AP

Klare for rask prosess

Republikanerens flertallsleder Mitch McConnell sier Senatet vil stemme over nominasjonen i løpet av de neste ukene. Både han og Trump sier de venter en rask prosess.

– President Trump kunne ikke ha gjort et bedre valg. Dommer Amy Coney Barrett er en eksepsjonelt imponerende jurist, og en svært kvalifisert kandidat til USAs høyesterett, sier han.

En tidsplan som nevnes av flere analytikere i amerikanske medier, er at Barrett allerede tirsdag vil møte McConnell og Lindsey Graham, som leder justiskomiteen i Senatet. Selve høringen er ventet å starte i justiskomiteen 12. oktober og vare fire dager.

– Som leder for justiskomiteen er jeg veldig forpliktet til å sørge for at den nominerte får en utfordrende, rettferdig og respektfull høring, skriver Graham på Twitter.

Da han senere lørdag deltok i Fox News-programmet «Justice with Judge Jeanine» sa han at han håper senatet vil stemme i saken 26. oktober.

– Hun er en fullkommen superstjerne når det kommer til loven, og valget har ingen innvirkning på det, sier Graham.

De ledende demokratiske politikerne rykket ut med uttalelser som i stor grad viste at de sto samlet umiddelbart etter at Trumps nominasjon var kunngjort.

Frykter Obamacare vil falle

– Senatet bør ikke fylle denne ledige plassen før etter at det amerikanske folket har valgt deres neste president og den neste kongressen, sier presidentkandidat Joe Biden.

Han mener helsereformen, eller Obamacare, kan stå for fall dersom Barrett godkjennes av Senatet.

– Barrett har en merittliste som viser at hun har vært uenig med USAs høyesteretts beslutning om å opprettholde helsereformen, sier Biden.

– Det amerikanske folket vet at beslutningene fra USAs høyesterett påvirker deres liv. USAs grunnlov ble utformet for å gi velgerne en mulighet til å bli hørt om hvem som skal sitte i høyesterett. Dette øyeblikket er nå, og deres stemme bør bli hørt, sier Biden.

Flere av Demokratenes medlemmer i justiskomiteen ble spurt om de ville avtale et møte med Barrett før høringen finner sted. Kun Dick Durbin bekreftet at han ville det.

Illegitimt og kynisk

– Jeg vil delta i høringen. Jeg vil ikke møte henne, for jeg nekter å behandle dette som en legitim prosess, sier Richard Blumenthal, som sitter i komiteen som skal holde høringen.

Han ble grillet av CNN etter at han flere ganger kalte det hele en illegitim prosess.

– Det er kanskje ikke ulovlig, men det er ikke legitimt etter normer og sedvaner. Det strider kanskje ikke mot ordlyden i grunnloven, men mot grunnlovens ånd, sier han.

Flere av demokratene viste til Ruth Bader Ginsburgs siste ønske fra dødsleiet.

– Republikanerne vil ignorere ikke bare hennes siste ønske, men erstatte henne med noen som vil rive ned alt hun har bygget opp. Dette forkastelige maktgrepet er et kynisk angrep på legitimiteten til høyesterett, sier Schumer.