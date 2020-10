Stadig yngre barn dras inn i kriminelle gjenger i Sverige

Nyhetsbyrået TT har bedt sosialtjenestene i alle landets kommuner beskrive hvordan unge barn rekrutteres til kriminelle gjenger. Svarene de har fått viser at barn ned i niårsalderen rekrutteres, og at sosialtjenesten sliter med å få barna til å bryte med gjengene.

En av grunnene til det er at de kriminelle gjengene krever at barna betaler store pengesummer for å bryte med gjengene. Problemet øker i flere kommuner.

– Det er barn det handler om, og det er det som er så urovekkende. Unge i kriminalitet har det alltid vært, men det eskalerer samtidig som volden i gjengene blir grovere. Det er veldig urovekkende, sier Monika Boström, gruppeleder i sosialtjenesten i Örebro.

TT har fått svar fra 62 prosent av kommunene. 14 prosent av dem svarer at de sliter med at barn under 18 år er i kriminelle gjenger. Flere kommuner som tidligere ikke slet med barnekriminalitet, melder at situasjonen har endret seg.

Det gjelder ikke bare i storbyene, også sosialtjenesten i for eksempel Motala, Skövde, Uddevalla, Karlstad og Borlänge melder om lignende problemer.

– Vi har tidligere ikke hatt noen gjengrelatert problematikk blant de yngste. Men nå ser vi at en gjeng har kommet til vår kommune som bekymrer oss veldig, sier Thereze Lundborg, enhetssjef i Kalmar kommune.

– Ingen våger å tyste på gjengen, en del er så unge at de går i sjetteklasse, sier hun.