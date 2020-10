Mexico utsteder arrestordre mot politi og soldater etter at 43 studenter forsvant

– De som er ansvarlige for forsvinningen av de 43 studentene er nå identifisert og vil bli rettsforfulgt, i motsetning til manipulasjonen og forsøket på å dekke over saken under de tidligere administrasjonene, sier riksadvokat Alejandro Gertz Manero.

Arrestordrene ble utstedt på seksårsdagen for forsvinningene. En politibetjent er allerede pågrepet. I tillegg er flere føderale politibetjenter og politi fra flere regionale politidistrikter etterlyst.

Det er også soldater og nåværende og tidligere ansatte i den føderale påtalemyndigheten.

Familiene til de savnede studentene har i lang tid krevd at politiet og hæren også skal etterforskes. Studentene forsvant fra Iguala, nær en større militærbase. De skal ha blitt bortført av lokale politibetjenter og medlemmer av en narkotikagjeng.

– Arrestordrene på soldatene vil bli gjennomført. De som har deltatt vil bli dømt, det skal ikke dekkes over, lover president Andres Manuel Lopez Obrador.

De 43 lærerstudentene forsvant sporløst etter at en bussen de hadde kapret i forbindelse med en demonstrasjon, ble angrepet av politiet i byen Iguala i september 2014. Motivet for bortføringen er fortsatt ikke avklart.