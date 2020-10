Barretts demokratiske støttespillere vil ikke stemme for henne denne gangen

Barrett regnes som en tydelig konservativ dommer, men da hun var innstilt til den føderale ankeretten i 2017 var det flere demokrater som stemte for henne.

To av dem sitter i senatet som nå skal ta stilling til om Barrett skal fylle den ledige plassen i høyesterett. Ingen av dem planlegger å stemme for henne denne gangen. De viser til at det skal holdes valg i november.

– Å haste gjennom en bekreftelse før det amerikanske folket har fått sagt sin mening ville vært uforsvarlig, sier senator Tim Kaine, som støttet Barrett i 2017.

Hans kollega Joe Manchin, som også stemte for Barrett i 2017, er enig.

– Jeg kan ikke støtte en prosess som risikerer å skape et større skille i det amerikanske folk på et tidspunkt der vi desperat trenger å samles, sier han.