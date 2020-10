Enighet om fangeutveksling i Jemen

Det er i fredssamtalene som pågår i Sveits partene er kommet til enighet om en større fangeutveksling.

Dersom enigheten materialiserer seg i at over 1.000 regjeringssoldater og opprørere blir sluppet fri, er det den første store fangeutvekslingen siden det brøt ut krig i Jemen i 2014.

I enigheten slås det fast at 681 opprørere og 400 regjeringssoldater skal slippes fri, forteller regjeringskilder til nyhetsbyrået AFP. En person knyttet til huthi-opprørerne bekrefter avtalen overfor den opprørsstyrte TV-kanalen Al-Masirah.

Det er blitt satt en tidsfrist på to uker for når løslatelsene skal skje. Den internasjonale røde kors-komiteen vil bekrefte at fangene faktisk blir løslatt.