Graham lover rettferdig høring om Barretts høyesterettsnominasjon

Graham får en nøkkelrolle i arbeidet med å få godkjent Barrett, som lørdag ble nominert av Donald Trump til å fylle den ledige plassen i høyesterett.

– Som leder for justiskomiteen er jeg veldig forpliktet til å sørge for at den nominerte får en utfordrende, rettferdig og respektfull høring, skriver Graham på Twitter.

Han skriver også at han mener Barrett er svært kvalifisert og et godt valg.