Trump regner med at Amy Coney Barrett raskt vil godkjennes av senatet

Trump kunngjorde nominasjonen i rosehagen i Det hvite hus. Den var pyntet på samme måte som da den liberale dommeren Ruth Bader Ginsburg ble nominert av daværende president Bill Clinton.

– Jeg har studert deg, og du er veldig klart kvalifisert, sa Trump til Barrett som sto ved hans side.

– Jeg elsker USA, og jeg elsker USAs grunnlov. Jeg er virkelig ydmyk av tanken på å tjene i høyesterett, sa Barrett.

Trump la til at han forventer en rask saksbehandling og at Barrett vil godkjennes av senatet, som republikanerne kontrollerer.

– Det kommer til å bli en enkel og rask bekreftelse, sa han.

Hyllet Ginsburg

Barrett hyllet nylig avdøde Ginsburg for å ha brutt glasstaket og vært et forbilde for kvinner over hele verden.

– Hun var en enormt talentfull kvinne, og hennes liv i offentlig tjeneste er et eksempel til etterfølgelse for oss alle, sa Barrett.

Barrett har tidligere jobbet under den tidligere høyesterettsdommeren Antonin Scalia, som i likhet med henne var konservativ. I sin tale i rosehagen la Barrett vekt på at Ginsburg og Scalia hadde klart å utvikle et vennskap og respekt for hverandre til tross for at de sto langt fra hverandre politisk.

Tredje nominasjon

Nominasjonen er Trumps tredje til USAs høyesterett. Dersom han får godkjent Barrett før valget i november, vil han dermed ha satt et preg på høyesterett som vil vare langt utover hans egen presidentperiode.

Valget av Barrett rokker også kraftig på maktbalansen i høyesterett. Den har vært 5–4 i konservativ favør i det siste, men vil nå bli 6–3 med en overvekt av dommere som regnes som konservative.

– Dette er min tredje nominasjon, og det er et veldig stolt øyeblikk. Vår nasjon har sørget for tapet av en sann amerikansk legende, Ginsburgs ettermæle vil inspirere amerikanere i mange år framover, sa Trump fra rosehagen.