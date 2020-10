Fant hemmelig rom under Grand Central i New York: – Rystende

Det var torsdag at et hemmelig rom ble oppdaget under New Yorks mest trafikkerte jernbanestasjon, Grand Central. Det lille rommet var enkelt møblert med et TV, en sofa, luftmadrass, kjøleskap og mikrobølgeovn, skriver CNN.

Ifølge Metropolitan Transportation Authority (MTA) var det enkelt å finne ut av hvem hulen tilhørte. Den skal ha vært konstruert og brukt av en elektriker, en tømrer og en formann innen elektrofaget.

– Mange drømmer om et sted sentralt i New York, men få er dristige nok til å bygge et hemmelig rom under Grand Central, og lage sin egen «mannehule», skriver inspektør Carolyn Pokorny ved MTA i en pressemelding.

(Saken fortsetter under bildet)

Kjøleskapet og mikrobølgeovnen funnet i det hemmelige rommet under jernbanestasjonen. Foto: MTA

Kjøleskapet rommet var utstyrt med viste seg å tilhøre Metro-North Railroad, og det ble funnet øl og mat i kjøleskapet.

Det var i fjor sommer at MTA mottok et anonymt tips om at tre menn ofte møttes og festet sammen på stasjonen. Da enda en klage kom inn valgte de å aksjonere og oppdaget rommet.

– Klagene vi mottok beskrev rystende og upassende oppførsel som Railroad Security Department anser som helt uakseptabelt, sier RSDs president Catherine Rinaldi.

Det er usikkert når rommet ble bygget, og hvor flittig det har vært i bruk. Alle tre ansatte ble suspendert med umiddelbar virkning.