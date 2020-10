Kilder: Paris-angrep var knyttet til gjentrykking av karikaturer

Det opplyser kilder med nær kjennskap til etterforskningen lørdag.

Den hovedmistenkte oppgis å være en 18 år gammel pakistaner. Han ble pågrepet like ved åstedet etter angrepet fredag.

I alt sju personer er pågrepet, ifølge påtalemyndigheten.

To personer, en mann og en kvinne, ble alvorlig skadd i angrepet. Begge skal ha blitt hogd i ansiktet.

Publisering av karikaturer

Knivangrepet ble utført utenfor de tidligere lokalene til Charlie Hebdo, satiremagasinet som i januar 2015 ble utsatt for et terrorangrep som tok tolv liv.

18-åringen skal i avhør ha tilstått ugjerningen, og han skal også ha begrunnet handlingen med bladets publisering av karikaturer av profeten Muhammed.

– Han tar ansvar for sine handlinger, sier en kilde til nyhetsbyrået AFP.

Angrepet skjedde samtidig som det pågår en rettssak mot 14 personer som er tiltalt for medvirkning til terrorangrepet i 2015. I forbindelse med rettssaken har Charlie Hebdo trykket karikaturene om igjen.

– Reelt ønske om å drepe

De to ofrene jobber for filmproduksjonsselskapet Premieres Lignes. Begge er nå operert og overført til to ulike sykehus, opplyser Luc Hermann, en av sjefene i produksjonsselskapet.

– De ble alvorlig skadd i ansiktet. Angrepet var utrolig voldelig. Det var et reelt ønske om å drepe, sier Hermann, som opplyser at de var ute for å ta seg en røyk da angrepet skjedde.

Ifølge Hermann jobber selskapet med en dokumentar om Charlie Hebdo.

Pakistaneren som nå er mistenkt, ble også pågrepet for en måned siden. Da var han i besittelse av en boremaskin, men politiet hadde ingen mistanke om at han var radikalisert, opplyser innenriksminister Gérald Darmanin.

Darmanin uttalte allerede fredag at angrepet helt klart var en «islamistisk terrorhandling».