Tankesmie: Moskeer rives og interneringsleirer bygges i Xinjiang

Vakttårn for å holde utkikk og piggtrådgjerder for å holde inntrengere ute ved et anlegg i Artux i Xinjiang-regionen. En australsk tankesmie sier kinesiske myndigheter utvidet nettverket av fengselslignende interneringsleirer i regionen, der muslimske minoriteter – stort sett uigur-folk – angivelig blir utsatt for politisk indoktrinering Foto: Ng Han Guan / AP