Japans nye statsminister vil møte Kim Jong-un

Suga kom med en invitasjon til Kim Jong-un da han var en av flere verdensledere som talte til FN fredag.

– Jeg er klar til å møte Kim Jong-un uten forbehold, sa Suga i en forhåndsinnspilt videomelding til generalforsamlingen.

– Å etablere et konstruktivt forhold mellom Japan og Nord-Korea vil ikke bare være i begge parters interesse, men også bidra sterkt til regional fred og stabilitet, sa den ferske statsministeren.

Suga tok over som statsminister i Japan tidligere i september. I meldingen til FN lovet han at Japan jobber med å gjennomføre neste års OL på en trygg måte, som vil «vise at menneskeheten har beseiret pandemien».

Statsministeren hadde også et budskap til Kinas president Xi Jinping.

– Jeg har fortalt ham at stabiliteten i forholdet mellom Japan og Kina er avgjørende ikke bare for de to landene, men også for regionen og verdenssamfunnet.