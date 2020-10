Belgiske viruseksperter gir seg selv munnkurv i protest mot myndighetene

Forskeren Marc van Rast og hans kollegaer, som er blant de mest brukte virusekspertene i Belgia, har gått til det de kaller en stille streik, melder kringkasteren VRT.

Det gjør de i protest mot Belgias myndigheter, som ifølge forskerne for ofte gjemmer seg bak ekspertene og ikke vil gi offentlige uttalelser for å forklare og forsvare tiltakene de har innført i kampen mot koronaviruset.

Boikotten varer fram til mandag.

Belgia har vært hardt rammet av koronaviruset, og har ifølge helsemyndighetene hatt rundt 150 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Totalt ligger landet på andreplass i verden i andel døde per innbygger med Peru på første. I alt har nesten 10.000 koronasmitttede belgiere mistet livet. Landet har 11,6 millioner innbyggere, litt over dobbelt så mange som Norge.