Pakistans statsminister hardt ut mot «islamofobe» indiske myndigheter

Imran Khan kom med sterke anklager mot indiske myndigheter da han fredag talte til FNs samling av verdensledere. Khan hevdet indiske myndigheter er islamofobe.

– De mener at India er eksklusivt til for hinduer og at andre ikke er likeverdige borgere, sa han i sin tale til FNs hovedforsamling, som holdes virtuelt på grunn av koronapandemien.

Khan har i lang tid vært sterkt kritisk til at India tar stadig mer kontroll over delstatene Kashmir og Jammu. Indias FN-diplomat Mijito Vinito kaller de siste uttalelsene fra statsministeren for et «nytt lavmål» i diplomatiet.

– Vi så løgner, misforståelser og krigshissing bli spredt gjennom denne forsamlingen, sier han.