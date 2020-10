Tsjad: – 20 Boko Haram-krigere drept i kamper

Ekstremistgruppa som hadde sitt utspring i Nigeria i 2009, har etablert baser på øyer i Tsjadsjøen. Sjøen er en av Afrikas største og ligger der statene Tsjad, Nigeria, Niger og Kamerun møtes.

Boko Haram har trappet opp angrepene i dette området, og angrep den 17. september en landsby der de tolv ble bortført, sier regjeringstalsmannen Cherif Mahamat Zene. Han sier det var ni barn i gruppa.

Hæren tok opp jakten på krigerne og angrep dem torsdag i Barkalam nær grensen til Nigeria. Ifølge Zene ble 15 av dem drept her, og de tolv sivile satt fri. Noe senere kom det til et nytt sammenstøt i Bilabrim der fem Boko Haram-medlemmer ble drept og to tsjadiske soldater ble såret, ifølge regjeringstalsmannen.

Hæren i Tsjad satte i gang en offensiv mot Boko Haram i april, etter at omkring 100 soldater ble drept i et angrep mot en militærbase.