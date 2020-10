AFP: Fem pågrepet etter angrepet i Paris

To personer ble kritisk skadd, og hendelsen etterforskes som et terrorangrep. Den fant sted utenfor de gamle lokalene til satiremagasinet Charlie Hebdo, og to journalister i et filmproduksjonsselskap ble rammet.

Øyenvitner forteller om en angriper som var væpnet med en machete eller en øks. Tidligere fredag ble det meldt om to pågrepne.

Den franske innenriksministeren uttalte fredag kveld at det «helt klart» dreier seg om en islamistisk terrorhandling.