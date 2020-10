Pandemien rammer Midtvesten

Mens det var New York City som var hardest rammet i USA i starten av pandemien, er det andre deler av landet som nå står overfor betydelige utfordringer.

I Wisconsin ble det i snitt registrert 2.000 nye tilfeller per dag den siste uken. For tre uker siden var tallet 675 per dag.

Også i Utah er smittetallene mer enn doblet i løpet av noen uker. I Missouri har guvernør Mike Parson – en motstander av regler om bruk av munnbind – testet positivt for viruset.

Antallet sykehusinnleggelser i Wisconsin er nå det høyeste siden starten av pandemien. Sykehus i Springfield i Missouri melder at de har lite ledig kapasitet som følge av et økende antall koronapasienter.

I Idaho advarer to sykehus om at de risikerer å få flere koronapasienter enn de klarer å håndtere.