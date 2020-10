Trump i klinsj med helsemyndighetene: – Vi har null tillit

Trump hevder at landet ikke ser raske nok gjennombrudd i kampen mot coronaviruset. Trumps frustrasjon gjør at folk frykter at CDCs leder Robert Redfield står i fare for å miste stillingen sin, skriver CNN.

Ryktene begynte å svirre da Trump vendte øret vekk fra sin smittevernrådgiver Anthony Fauci, og mot sin nye rådgiver Scott Atlas. Atlas er en nevrolog som, i motsetning til Fauci, ikke har bakgrunn i folkehelse eller smittsomme sykdommer. Lege Deborah Brix, som samarbeider med Fauci, hevder at Atlas’ rådgivning strider imot deres egne råd.

– Jeg er urolig, og vet ikke hvor lenge jeg kan fortsette som koordinator for coronavirus-gruppen, sier Brix til CNN.

CDC-leder Redfield er bekymret for virusets utvikling i USA, og hevder at presidentens forsøk på å dysse ned situasjonen er politisk motivert.

– Slik det er nå har vi null tillit til landets ledere. Pandemien flyr av gårde og vi trenger en robust plan, sier Redfield.

Andre helseeksperter som bidrar i kampen mot pandemien gir uttrykk for samme bekymring.

– Frustrasjonen har bygd seg opp over tid, og det blir bare verre, sier Olivia Troye, som forlot sin post som visepresident Mike Pence’ rådgiver forrige måned.