Navalnyj takker flygere og helsearbeidere for hjelpen

Den russiske opposisjonslederen er for tiden i rehabilitering i Tyskland. 44-åringen kollapset på et fly fra Sibir 20. august, og lå tre uker i koma før han våknet.

I et Instagram-innlegg fredag skriver han at flygerne raskt landet flyet i Omsk og at helsearbeidere på flyplassen ga ham en dose atropin, fordi at de umiddelbart skjønte at han var blitt forgiftet.

– Tusen takk, ukjente og godhjertede venner. Dere er bra mennesker, skriver han under et bilde av seg og kona Julia.

Et militært tysk laboratorium konkluderte tidlig med at Navalnyj var blitt forgiftet med nervegiften novitsjok, som ble utviklet i Sovjet-tiden. Det er samme gift som ble brukt i attentatet mot den russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og datteren Julia i den engelske byen Salisbury i 2018.

Navalnyj, som er blant president Vladimir Putins mest framtredende kritikere, ble utskrevet fra Charité-sykehuset i Berlin denne uka. Basert på framgangen hans, tror leger ved sykehuset at han kan bli helt frisk.