Rwandisk hotellsjef innrømmer å ha dannet væpnet gruppe

Den tidligere hotellsjefen erkjenner etablering av en væpnet fløy kalt Den nasjonale frigjøringsfronten (FLN), underlagt den opposisjonelle politiske grupperingen Den rwandiske bevegelsen for demokratisk endring (MRCD).

– Vi etablerte FLN som en væpnet fløy, ikke som en terrorgruppe som påtalemyndigheten hevder. Jeg avviser ikke at FLN begikk kriminelle handlinger, men min rolle var diplomati, sa Rusesabagina i en domstol i Kigali fredag.

– Avtalen vi skrev under på for å etablere MRCD som en politisk plattform, omfattet dannelsen av en væpnet fløy kalt FLN. Men min oppgave tilhørte den politiske plattformen, og jeg hadde ansvar for diplomati, sa han.

13 punkter

Siktelsen mot Rusesabagina, en langvarig kritiker av president Paul Kagame, omfatter 13 punkter, blant annet terror, ildspåsettelse, kidnapping og drap. Han erkjenner ikke straffskyld.

Torsdag ble hans anmodning om å bli løslatt mot kausjon avslått. Han viste til dårlig helse som har gjort at han har havnet på sykehus tre ganger etter pågripelsen.

Amnesty oppfordret mandag rwandiske myndigheter til å garantere Rusesabagina en rettferdig rettssak.

Helt

Rusesabagina er blitt kalt Rwandas Oscar Schindler etter at han reddet over 1.000 tutsier fra å bli drept under folkemordet i 1994 ved å gjemme dem på Mille Collines Hotel i Kigali og senere hjelpe dem med å rømme landet.

I 2004 ble hans gjerninger internasjonalt kjent gjennom Hollywood-filmen «Hotel Rwanda».

66-åringen er blant annet blitt hedret med den amerikanske presidentens medalje for frihet.

Rwandas regjering bestrider Rusesabaginas historie om å ha reddet tutsiene. Under folkemordet i Rwanda ble mer enn 800.000 tutsier og hutuer som forsøkte å beskytte dem, drept av hutuer.