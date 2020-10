Thunberg demonstrerte utenfor Riksdagen igjen

Thunberg var utenfor den svenske nasjonalforsamlingen sammen med andre demonstranter, og markerte startskuddet på en dag med globale og sosialt distanserte klimademonstrasjoner.

Totalt er over 3.000 skolestreiker planlagt i regi av Thunbergs Fridays for future-bevegelse. Skolestreiken er nå inne i sin 110. uke.

– Vi streiker på over 3.100 plasser. I Sverige er ikke forsamlinger på over 50 personer tillatt på grunn av covid-19, så vi tilpasser oss, skriver Thunberg på Instagram.

Unge aktivister har fredag samlet seg på rundt 80 andre steder rundt om i Sverige, ifølge TT. De krever en omstilling i klimapolitikken, slik at verden når målene satt i Parisavtalen.

– Pandemien har vist oss at politikere har makt til å handle raskt og i samsvar med den beste tilgjengelige forskningen. Men ikke engang under en pandemi, blir klimatrusselen mindre reell. Ingen tiltak er gjort for å minke globale utslipp av klimagasser på et bærekraftig og rettferdig vis, sier Alde Fermskog fra Fridays for future i en pressemelding.

Formålet med Parisavtalen, som ble signert i 2015, er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.