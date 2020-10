Finsk flyplass bruker hunder for å avdekke coronasmitte

De første fire av de til sammen ti hundene startet i den nye jobben tidligere denne uken.

– Så langt vi vet, har ingen andre flyplasser forsøkt å bruke hundenes luktesans i et så stort omfang mot koronavirus, sier flyplassdirektør Ulla Lettijeff.

Opptrente hunder skal være i stand til å identifisere viruset før symptomer har slått inn.

Reisende som ankommer flyplassen, kan la seg teste frivillig ved at man tørker ansiktet med et papir. Papiret legges deretter i en kopp som blir gitt til hunden. Hvis hunden signaliserer positivt utslag, blir passasjeren sendt videre til en informasjonsdesk for videre oppfølging.