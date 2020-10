Trump stiller igjen spørsmål ved valggjennomføringen

Det skjer dagen etter at han under en pressekonferanse i Det hvite hus nektet å forplikte seg til en fredelig maktoverdragelse om han taper valget.

Uttalelsen onsdag fikk ledende demokrater til å minner Donald Trump om at han ikke er diktator og republikanske ledere til å forsikre om at vinnerne av valget den 3. november vil bli innsatt den 20. januar. Det hvite hus forsikret også torsdag at Trump vil akseptere resultatet av et fritt og rettferdig valg.

Torsdag gjentok likevel presidenten at han ikke var sikker på om valget blir gjennomført på en rettferdig måte.

– Vi vil være sikte på at valget er fritt og rettferdig, og jeg er ikke sikker på at det kan være det, sa Trump da han forlot Det hvite hus for å reise til North Carolina.

Presidenten svarte på spørsmål om han kun regnet valgresultatet som legitimt dersom han selv vant. I stedet for å støtte seg til den offisielle uttalelsen fra Det hvite hus, gjentok han påstanden om at stemmegivning via posten legger til rette for valgfusk.

– Derfor må vi være veldig forsiktige med poststemmene. Du vet, det hele er en stor svindel, sa Trump og hevdet at bokser med poststemmer var funnet i en elv og i søppelkasser.