Kentuckys guvernør fordømmer skyting

Demonstrasjonene startet onsdag i Louisville og flere andre byer i USA etter at ingen ble tiltalt for drapet på afroamerikanske Breonna Taylor. Hun ble skutt og drept i sin egen bolig i forbindelse med en politirazzia i vår.

Onsdag kveld ble to politibetjenter skutt og såret i Louisville. Den demokratiske guvernøren, Andy Beshear, sier torsdag lokal tid at «vold ikke kan rettferdiggjøres med vold».

Beshear sier han snakket med Donald Trump etter hendelsen og at presidenten tilbød å sende føderale styrker for å bistå. De to ble imidlertid enige om at politiets tilstedeværelse i byen og delstaten var på et «passende nivå».

I alt ble 127 personer pågrepet i demonstrasjonene onsdag kveld og gjennom natten, ifølge politiet.