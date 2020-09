Pandemien skyter fart i Europa

Oppgangen i Frankrike var spesielt kraftig, der var smittetallet onsdag på allerede høye 13.072. Så tok statistikken et langt sted i feil retning, da det torsdag ble registrert 16.096 nye covid-19-tilfeller.

Det er også registrert 52 dødsfall siste døgn.

Presset på sykehusene øker, og det meldes nå om 6.000 innlagte coronapasienter. Av disse ligger mer enn 1.000 på intensivavdeling.

Totalt er det så langt registrert over 497.000 smittede i Frankrike, og over 31.500 har mistet livet i landet med over 66 millioner innbyggere.

– Det er en kamp mot klokken. Befolkningen må opptre ansvarsfullt og klokt, sier statsminister Jean Castex til fransk TV.

Britisk smitterekord

Situasjonen i Storbritannia er også stadig mer presset.

Britiske helsemyndigheter registrerte 6.634 nye coronatilfeller, det høyeste smittetallet som så langt er registrert på ett døgn.

Det er også registrert 40 nye dødsfall i Storbritannia, ett av dem i Wales, to i Skottland og de øvrige i England. Totalt settes covid-19 i sammenheng med nesten 42.000 dødsfall i landet, det høyeste antallet i Europa. Folketallet i Storbritannia ligger på samme nivå som Frankrike, omkring 66 millioner.

Sky News skriver at smittetallet etter all sannsynlighet var høyere i april og mai, til tross for torsdagens rekordnotering. Da var imidlertid ikke testing i stor skala innført ennå, og en mindre andel av smittetilfellene ble funnet.

Forskere ved Imperial College i London har antydet at det i starten av pandemien kan ha vært omkring nye 100.000 tilfeller daglig, skriver kanalen.

Madrid ber om hjelp

Flere andre europeiske land ser også den samme tendensen. I Spania har døgntallet på smittede igjen steget til over 10.000. Situasjonen i Madrid er vanskelig, og de regionale myndighetene ønsker at det raskt settes inn soldater, politistyrker og leger utenfra for å motvirke utviklingen.

I en film som ble lagt ut torsdag, heter det at militæret vil bli brukt til logistikkstøtte, politistyrkene til å sørge for at restriksjoner overholdes og legene til å ta seg av de syke.

– Madrid har en tøff uke foran seg, sier helseminister Salvador Illa. Det ventes at nye smitteverntiltak kunngjøres i byen fredag.

Ekspertene mener dagens restriksjoner i den spanske hovedstaden, som påvirker 850.000 mennesker, ikke virker som de skal. Folk kan fortsatt reise fritt til jobb, skole og avtaler med kollektivtransport.

Russisk stigning

I Russland ble det torsdag registrert 6.595 nye smittetilfeller, den høyeste daglige stigningen siden juli. I Moskva alene ble det registrert mer enn 1.000 tilfeller.

Smittetallene i Russland begynte å stige sent i august. Landet har det fjerde største antallet registrerte tilfeller i verden med 1,12 millioner.

Det offisielle dødstallet er imidlertid relativt lavt, noe under 20.000.