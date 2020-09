Mann siktet for å ha skutt politifolk i Louisville

Den 26 år gamle mannen er pågrepet og siktet for angrep på politiet. Hendelsen skal ha skjedd onsdag kveld, rett før portforbud ble innført i Louisville, ifølge CNN.

En av politifolkene fikk skader i beinet og er allerede utskrevet fra sykehus. Den andre ble truffet i mageregionen. Etter en operasjon skal tilstanden hans være bedre.

Demonstranter og aktivister i Louisville reagerte sterkt onsdag da ingen ble tiltalt for drapet på afroamerikanske Breonna Taylor. Hun ble skutt og drept i sin egen bolig i forbindelse med en politirazzia i vår.

Under demonstrasjoner onsdag kveld og gjennom natten ble 127 personer pågrepet i byen, ifølge politiet.

Selv om ingen er blitt tiltalt for drap på Breonna Taylor, er én politimann blitt tiltalt for å ha opptrådt farlig. Årsaken er at han avfyrte skudd som trengte inn i naboleiligheten da politiet tok seg inn i Taylors bolig.

Årsaken til at politifolkene åpnet ild, var at de ble beskutt av Taylors kjæreste. Han har forklart at han trodde det var kriminelle som brøt seg inn i boligen.