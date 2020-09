Ny nedtur for McCann-mistenkt

Tyskeren er mistenkt for å ha drept den britiske jenta, som forsvant fra et ferieanlegg i Portugal for over 13 år siden. Han sitter nå fengslet i Tyskland i forbindelse med en narkodom, som han har sonet ferdig i januar neste år.

Mannen er tidligere dømt for å ha voldtatt en 72 år gammel kvinne i Portugal i 2007, og det er denne dommen han har anket inn for EU-domstolen.

Torsdagens kjennelse betyr at når han har sonet ferdig narkodommen, så må han starte soningen av voldtektsdommen, skriver NTB.

Viste til feil i arrestordre



Tyskeren har krevd seg løslatt som følge av at tyske myndigheter fikk han utlevert fra Italia på feil vilkår.

41-åringen ble utlevert på bakgrunn av en narkotikadom, før han ble siktet og senere dømt for voldtekt av en 72 år gammel kvinne.

Kjennelsen er et nederlag for den 43 år gamle mannen og en seier for tyske etterforskere, som har fryktet at de ville måtte løslate mannen som nå er hovedmistenkt i Madeleine-saken selv om saken ikke er ferdig etterforsket.

FORSVANT: Det var fra dette leilighetskomplekset i Praia da Luz tre år gamle Madeleine McCann forsvant i 2007. Foto: Ap

Tror Madeleine er død



Tysk påtalemyndighet har gitt lite informasjon om hva de bygger mistanken på, men de har fastslått at Madeleine etter alt å dømme er død.

Den tyske mannen har sonet flere fengselsstraffer for seksuelle overgrep mot barn. Han bodde i perioden 1995 til 2007 flere ganger i Algarve-området, blant annet i et hus mellom Lagos og Praia da Luz.

Madeleine McCann forsvant fra en leilighet på et portugisisk feriested kvelden 3. mai 2007, mens foreldrene var på en tapasrestaurant i nærheten med venner. En omfattende etterforskning av saken har så langt ikke ført fram, og jenta er aldri blitt funnet.

Hans Christian Wolters er påtaleleder i Madeleine McCann-saken. Foto: Martin Meissner / AP

– Har ikke nok



41-åringens forsvarer, Friedrich Fulscher, tror ikke hans klient vil bli tiltalt eller dømt i McCann-saken.

I et intervju med den australske avisen The Sydney Morning Herald har Fulscher uttalt at 41-åringen ikke ønsker å snakke med etterforskerne om forsvinningssaken.

– Det er ikke uvanlig. Det er veldig normalt å ikke snakke med politiet når du er mistenkt for å ha begått en forbrytelse, sa Fulsher.

Tysk politi innrømmer at etterforskningen er vanskelig.



– Vi har ikke nok til å ta ut tiltale. Men det er noen tips som gjør at vi er optimistiske til at etterforskningen vil bli suksessfull, sier påtaleleder Hans Christian Wolters til Sky News.