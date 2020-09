Nasjonalgarden settes inn for å håndtere demonstrasjoner i Kentucky

En politimann er tiltalt for å ha opptrådt farlig – men ikke for drap – etter politirazziaen der afroamerikanske Breonna Taylor ble drept i Kentucky i vår.

Beslutningen ble tatt av en storjury i delstaten Kentucky onsdag. 26 år gamle Taylor ble drept da politiet skulle gjennomføre en husransakelse i Louisville 13. mars.

Den demokratiske guvernøren opplyste på en pressekonferanse at et begrenset antall soldater fra nasjonalgarden settes inn for å beskytte «kritisk infrastruktur» som blant annet sykehus.

Det var demonstranter i gatene i Louisville da kjennelsen kom, og de hadde håpet på strengere tiltaler. Senere på dagen ble flere demonstranter pågrepet av politiet.

Ordfører Greg Fischer i Louisville sier tiltalen bekrefter at det var rett å avskjedige politimannen som avfyrte skuddene som drepte Taylor. Fisher sier videre at saken ikke er over og at FBI fortsatt undersøker saken.