Russland utvider innreiseforbud for EU-representanter

– Utenriksdepartementet utvider en liste over representanter fra EU-land og institusjoner som forbys innreise til russisk territorium, heter det i en uttalelse fra russisk UD.

Antallet EU-representanter som forbys innreise til Russland, er nå likt antallet russere som står på en EU-liste, opplyser departementet. Det spesifiseres ikke hva tiltaket er svar på, annet enn å vise til det Moskva kaller fiendtlige skritt mot Russland og landets borgere.

– Vi har gjentatte ganger advart EU mot ondskapen i en slik tilnærming. Hvis Brussel fortsetter konfrontasjonslinjen, reserverer Moskva retten til å iverksette nye skritt, opplyser russisk UD.

Forholdet har forverret seg etter at Tyskland og Frankrike tidligere denne måneden uttalte at opposisjonsleder Aleksej Navalnyj var blitt forgiftet med nervegiften novitsjok under et besøk i Sibir.

To dager etter at han ble akutt syk, ble han fløyet til Berlin og lagt i kunstig koma. Onsdag ble han utskrevet, men han vil trenge opptrening.

Navalnyj er en av president Vladimir Putins fremste kritikere, og hans støttespillere har anklaget russiske myndigheter for å stå bak det de mener var et drapsforsøk. Det har den russiske regjeringen avvist, og onsdag uttalte Kreml at det ikke er noe i veien for at Navalnyj kan komme tilbake til Moskva.