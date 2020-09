Tysklands regjering planlegger ny milliardgjeld

Den ekstra pengebruken har til hensikt å motvirke effektene fra coronapandemien.

Budsjettunderskuddet innebærer at den såkalte gjeldsbremsen som er nedfelt i Tysklands grunnlov, blir suspendert for enda ett år. Finansminister Olaf Scholz har som mål å gjeninnføre gjeldsbremsen fra 2022, men fortsatt tillate noe gjeld.

Mekanismen innebærer at det føderale underskuddet ikke må overstige 0,35 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP), men at denne grensen kan oppheves under naturkatastrofer eller omfattende økonomisk nedgang.

Neste års budsjett legger opp til store investeringer i veier og jernbane, samt sosiale tiltak som barnevern, og omstilling av industrien for å redusere klimautslipp.

– Hensikten er å danne grunnlag for bærekraftig og sterk økonomisk vekst i Tyskland, slik at landet kan reise seg raskt og sterkt fra denne krisen, står det i budsjettutkastet.

Utkastet sendes nå til begge kamrene i Forbundsdagen, med håp om at det kan bli vedtatt før nyttår.