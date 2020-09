ILO: Pandemien har gjort stort innhogg i jobbmarkedet

Ved utgangen av juni hadde antall arbeidstimer på verdensbasis falt med 17,3 prosent, sammenlignet med situasjonen i desember.

Dette tilsvarer nesten 500 millioner fulltidsstillinger, skriver Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) i en rapport.

Rapporten som ble lagt fram onsdag, tegner dermed et enda dystrere bilde enn forrige rapport fra ILO i juni, da det het at man så for seg et tap på 14 prosent.

– Påvirkningen har vært katastrofal, sier ILO-leder Guy Ryder.

94 prosent av arbeidstakerne i verden er underlagt jobbrestriksjoner som fortsatt opprettholdes, påpeker avdelingsleder Sangheon Lee i ILO. Situasjonen kan bli ytterligere forverret, mener han.

– Hvis en ny smittebølge fører til strengere restriksjoner og nye nedstenginger, vil påvirkningen på arbeidsmarkedet være sammenlignbart med omfanget vi så i årets andre kvartal, sier han.

Ryder advarer politikere mot å fokusere mer på økonomi fremfor helse når de iverksetter tiltak mot pandemien.

– Det er helt klart at evnen og farten som den globale økonomien har til å komme seg ut av nedgangen i jobbmarkedet, i siste instans henger sammen med evnen vår til å kontrollere pandemien, sier Ryder.

ILOs rapport viser også at situasjonen for jobbmarkedet ville ha vært enda verre hvis det ikke hadde vært for de ulike landenes redningspakker. Tapet kunne da ha vært på 28 prosent i andre kvartal.