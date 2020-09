Cindy McCain stiller seg bak Biden i presidentvalgkampen

I en rekke meldinger på Twitter redegjorde hun for grunnene til å støtte Biden, skriver CNN

– Han vil være en øverstkommanderende som den beste kampstyrken i verden kan stole på, fordi han vet hvordan det er å sende et barn av gårde for å kjempe, skrev McCain.

Biden kunngjorde på et valgkamparrangement at McCains støtte kommer som en følge av president Donald Trumps angivelige uttalelser om falne soldater

Ifølge The Atlantic kom Trump med uttalelsene i Frankrike i 2018 da han skulle besøke krigskirkegården Aisne-Marne, der amerikanske soldater som falt i første verdenskrig, ligger gravlagt. Trump skal da ha sagt at kirkegården «er fylt med tapere». Trump selv har tilbakevist at han har sagt noe slikt.

Cindy McCain var også å se på Demokratenes landsmøte i slutten av august. I en video hyllet hun vennskapet mellom Biden og sin avdøde ektemann, den republikanske senatoren John McCain.

John McCain døde høsten 2018, 81 år gammel.