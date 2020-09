FBI advarer om desinformasjon på valgdagen

– Utenlandske aktører og cyberkriminelle kan lage nettsider, endre eksisterende nettsider eller lage eller dele samsvarende innhold på sosiale medier for å spre falsk informasjon, står det i en felles uttalelse fra det føderale politiet FBI og amerikanske Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CIAS).

Slike handlinger kan ha som mål å skape tvil om valgprosessen og undergrave tilliten til USAs demokratiske institusjoner, sier byråene.

Presidentvalget i USA er 3. november, men på grunn av den enorme økningen i stemmegivning per post forårsaket av koronapandemien, kan det ta flere dager før alle stemmene er talt opp og valgresultatet er klart.

Denne tiden kan utnyttes av aktører til spre påstander om valgjuks, feil eller at valgapparatet er hacket for å «overbevise folk om at valget er ugyldig», påpeker FBI og CIAS.

Oppfordringen til velgerne er å dobbeltsjekke all informasjon de leser eller hører og lene seg på troverdige kilder som valgmyndighetene. Folk blir også oppfordret til å rapportere mistenkelig informasjon til FBI eller til sosiale medier som Facebook og Twitter.