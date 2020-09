Omstridt brexit-lovforslag godkjent i Underhuset

Lovforslaget har møtt sterk motstand både i Brussel, Belfast og Dublin.

Statsminister Boris Johnsons regjering fikk støtte tirsdag kveld etter at han inngikk kompromisser for å blidgjøre skeptiske konservative partifeller. Et tillegg til lovforslaget krever at Parlamentet må godkjenne eventuelle brudd på skilsmisseavtalen med EU.

Det var dette endringsforslaget som var oppe til behandling tirsdag. Underhuset godkjente endringene uten en formell avstemming, og behandlingen fortsetter onsdag.

En avstemning om selve loven er varslet mandag eller tirsdag om en uke. Deretter går den videre til Overhuset før den blir endelig vedtatt.

Johnson ønsker regler som hindrer at Nord-Irland har et annet tollregime enn resten av Storbritannia.

I brexitavtalen er det nedfelt avsnitt som sikrer en åpen grense mellom Nord-Irland og Irland for å bevare fredsavtalen for Nord-Irland. Når Storbritannia går ut av EU, blir denne grensen den eneste landegrensen mellom Storbritannia og EU.

I avtalen ville EU derfor sikre seg at Irland-grensen ikke skulle brukes som en bakdør for å kanalisere ikke-tollklarerte produkter inn i EU fra resten av Storbritannia. Derfor ble EU og britene enige om en form for kontroll i Irskesjøen.