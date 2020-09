Dømt for å ha drept John Lennon - nå beklager han

Artisten John Lennon ble skutt utenfor sin egen leilighet i New York 8. oktober 1980. Året etter ble Mark Chapman dømt til livstid fengsel for drapet.

Siden 2000 har 65-åringen gjentatte ganger søkt om å bli prøveløslatt. Under en høringen i august fikk drapsmannen for ellevte gang avslag på søknaden.

Nå melder ABC News, som har fått tak i dokumenter fra høringen, at Chapman skal ha bedt Yoko Ono om unnskyldning for drapet. Ono er enken etter den britiske artisten kjent fra bandet The Beatles.

– Jeg beklager for den smerte jeg påførte henne. Jeg tenker på det hele tiden, sa han ifølge TV-kanalen.

– Sint og sjalu



DØMT: Mark Chapman ble i 1981 dømt for drapet på artisten John Lennon. Foto: Politifoto / Reuters.

Høringen fant sted i et høysikkerhetsfengsel i New York hvor 65-åringen soner fengselsstraffen. Han har tidligere blitt omtalt som en mønsterfange.

Chapman har forklart at han drepte Lennon fordi han ville få oppmerksomhet og at han var sjalu på artistens livsstil. Drapsmannen skal ha trukket frem at den britiske artisten var velstående og bodde i en fin leilighet.

– Det gjorde meg sint og sjalu, da jeg sammenlignet livene våre. Det var sjalusi, sa han ifølge ABC News.

– Kan være hvem som helst



I 2015 forklarte Yoko Ono at hun fryktet at drapsmannen skulle bli prøveløslatt.

– Det jeg tenker er at han har gjort det en gang, da kan han gjøre det igjen. Det det kan være meg, det kan være Sean (Onos sønn, red.anm.), det kan være hvem som helst, så det er en bekymring, sa hun til The Daily Beast.

Ettersom Chapmann igjen ble nektet prøveløslatelse må han vente i to år til før han på nytt kan søke. 65-åringen har opplyst at han ønsker å jobbe som prest hvis han blir løslatt. Han er fortsatt gift med sin kone Gloria, som han ble gift med 18 måneder før drapet på Lennon fant sted.