En 43 år gammel tysk mann er mistenkt for å ha bortført og drept Madeleine McCann i Portugal.

Tyskeren, som i flere medier er navngitt som Christian Brückner, er ikke formelt tiltalt for drapet. Tre år gamle Madeleine forsvant sporløst fra en ferieleilighet i Praia de Luz i 2007.

Advokat Friedrich Fulscher, som forsvarer den mistenkte tyskeren, hevder tysk politi etterforsker feil mann.



Les også: Politiets skremmende funn hos McCann-mistenkt



– Du vil falle av stolen



Fulscher hevder å ha mottatt ny «eksplosiv» informasjon, som angivelig renvasker hans klient.

– Jeg kan ikke gå inn i detaljer, men det er signifikant og involverer noen som har gitt meg viktig informasjon, sier han til den britiske avisen The Sun.

Tyske Christian Brueckner mistenkes for å være involvert i forsvinningen til tre år gamle Madeleine McCann i mai 2007. Foto: AFP / NTB scanpix.

Og fortsetter:

– Når jeg avslører det, vil du falle av stolen din.

Advokaten har nylig vært i Portugal for å gjennomføre en rekke egne undersøkelser, og for å få tilgang til politidokumenter om saken.

Les også: Madeleine McCann-saken: Rettstabbe skal ha gjort at mistenkte ikke ble avhørt i 2007

Oppsiktsvekkende uttalelser



Advokaten har ikke fått tilgang til etterforskningsdokumentene fra tysk politi, som nå leder etterforskningen mot 43 år gamle Brückner.

I et intervju med Daily Mirror har Fulscher tidligere kommet med oppsiktsvekkende uttalelser om hans egen klient.

– Jeg ville latt han passe på hundene mine, men ville aldri latt ham nærme seg datteren min - om jeg hadde hatt det, sa han.

Brückner, som er mistenkt for bortføringen og drapet, ble i 2017 dømt for seksuelle overgrep mot barn og besittelse av overgrepsbilder av barn i retten i Braunschweig i Nord-Tyskland. Han måtte sone en dom på ett år og tre måneder. I dag soner han en dom i Kiel for andre forbrytelser.

Les også: Taust fra tysk politi etter å ha endevendt kolonihage i McCann-saken

BORTFØRT: Madeleine McCann forsvant fra en ferieleilighet i Praia da Luz i 2007 Foto: Paulo Duarte / AP

– Har ikke nok bevis

Det var i juni det ble kjent at tyske påtalemyndighet mener å ha bevis for at Madeleine McCann er død. Den mistenkte oppholdt seg i Praia de Luz på samme tid som Madeleine forsvant.

– For øyeblikket har vi ikke nok bevis til å kunne stille ham for retten, men vi har noe bevis for at han er den mistenkte som står bak denne ugjerningen, har Hans Christian Wolters, påtaleleder i McCann-saken, uttalt til Sky News.

Tyske myndigheter samarbeider nå med sine britiske og portugisiske kollegaer for å finne ut av hva som har skjedd med den britiske jenta.

Brückner nekter for å ha noe med forsvinningen av McCann å gjøre.